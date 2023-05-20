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Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başladı

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Giriş: 20.05.2023 15:02
14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 49,5 oranıyla 1. sırada tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.8 oranıyla 2. sırada tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, 2. turda bir kez daha yarışacak. Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi başladı. Süreç 5 gün içinde tamamlanacak.
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