Yurt dışı oylar ne zaman sayılacak? 1 milyon 691 bin 531 oyun sayımı saat 17'de başlayacak

Yurtdışındaki seçmenlerin kullandığı 1 milyon 691 bin 531 oylar saat 17.00’den sonra sayılacak. O noktada haber takibinde olan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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