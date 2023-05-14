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Yurt dışı oylar ne zaman sayılacak? 1 milyon 691 bin 531 oyun sayımı saat 17'de başlayacak

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 14:26
Yurtdışındaki seçmenlerin kullandığı 1 milyon 691 bin 531 oylar saat 17.00’den sonra sayılacak. O noktada haber takibinde olan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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