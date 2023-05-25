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Yurt dışı oy sayısı 1 milyon 889 bin! Seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 09:42
Yurt dışında oy kullanma işlemleri sona erdi, seçimin ikinci turuna katılım yüzde 56 ile yeni bir rekor kırdı. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda, 1 milyon 750 binden fazla gurbetçi sandığa giderek oy kullandı. Parti temsilcilerinin şahitliğinde çuvallara doldurularak mühürlenen oylar bu akşam Türkiye'ye gönderilecek. Ayrıntıları Fransa'dan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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