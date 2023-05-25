25 Mayıs 2023, Perşembe
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Yurt dışı oy sayısı 1 milyon 889 bin! Seçimin ikinci turuna katılım oranı yüzde 56 olarak açıklandı
Yurt dışında oy kullanma işlemleri sona erdi, seçimin ikinci turuna katılım yüzde 56 ile yeni bir rekor kırdı. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda, 1 milyon 750 binden fazla gurbetçi sandığa giderek oy kullandı. Parti temsilcilerinin şahitliğinde çuvallara doldurularak mühürlenen oylar bu akşam Türkiye'ye gönderilecek. Ayrıntıları Fransa'dan A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.