Yürekli direnişin 3. yılı! Anne ve babalar evlatlarını istiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evlat nöbetindeki Diyarbakır ailelerini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Derya Yanık, “Aileler mücadelelerini kararlı bir biçimde sürdürüyor. Çok az kaldı. Bitme noktasına geldi artık. Bütün anne ve babalar evlatlarına kavuşacaklar. Burada bölgenin insanlarının verdiği keskin bir cevapla teröründe sonunu getirecek.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN