03 Eylül 2021, Cuma
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Yürekli direnişin 3. yılı! Anne ve babalar evlatlarını istiyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık evlat nöbetindeki Diyarbakır ailelerini ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Derya Yanık, “Aileler mücadelelerini kararlı bir biçimde sürdürüyor. Çok az kaldı. Bitme noktasına geldi artık. Bütün anne ve babalar evlatlarına kavuşacaklar. Burada bölgenin insanlarının verdiği keskin bir cevapla teröründe sonunu getirecek.” dedi.