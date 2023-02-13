13 Şubat 2023, Pazartesi
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Yürek burkan acı hikayeler
Neredeyse bir hafta geride kalmak üzere. Umudumuzu taze tutan ise hala enkaz altından sağ salim çıkarılan insanlarımız. Yüzlerce mucizeye tanıklık ettik şu ana kadar. Ediyoruz da ama kayıplarımız da var. Hem de binlerce... Aynı kaderi paylaştılar ama apayrı hayatları, apayrı hayalleri vardı. Yarım kaldı.