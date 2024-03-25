26 Mart 2024, Salı
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Yurdun doğusunda kar yağışı hakim! Aygır Gölü yeniden beyaza büründü
Doğu Anadolu'da bahar ayında adeta kış havası hakim. Bölgenin birçok noktası kar yağışının etkisinde. Ekipler yol açma çalışmaları yürütürken Aygır Gölü yeniden beyaza büründü. Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı yaşanırken Palandöken’de kayak sezonu uzadı.