Yunus Emre Yılı Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınlanan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir. Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasının hemen ardından ödül alanların ismini teke tek açıkladı. Törende Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı. "Ara Haber Bülteni Sunucusu'' kategorisinde doğru Türkçe kullanımı ödülü 'Ajans Gün İçi' programıyla A Haber'den Banu El'e verildi.