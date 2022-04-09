Yunus bebek Türk doktorlara emanet! Faslı ailenin sesini A Haber duyurdu

Tüm dünya Faslı annenin feryadını A Haber ekranlarından izledi. Hollanda'da yaşayan anne Zeynep Rahu, gözyaşları içinde, yardım istiyordu. Kimin için, 2 aylık evladı için, Hollanda'daki doktorların derdine çare bulamayarak, fişini çekme teklifinde bulundukları minik Yunus için. Annenin çağrısı yanıtsız kalmadı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Hollanda'ya giderek minik Yunus'u gece yarısı Ankara'ya getirdi. Yunus, artık Türk doktorlara emanet. Minik Yunus'un tedavi altına alındığı Ankara Şehir Hastanesi'nden son durumu A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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