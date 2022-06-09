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Yunanistan’ın yeni göçmen planı! Göçmenlere karşı flaş bombası kullanıyor

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Giriş: 09.06.2022 16:41
Ege ve Doğu Akdeniz'de son zamanlarda agresif ve provokatif tavırlarını artıran Yunanistan, bu kez göçmenler için harekete geçti. Yunan basını, Atina yönetiminin Dedeağaç ve Türkiye sınırı boyunca polis sayısını artırdığını, bölgeye flaş bombaları ve göz yaşartıcı gazların taşındığını yazdı.
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