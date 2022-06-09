09 Haziran 2022, Perşembe
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Yunanistan’ın yeni göçmen planı! Göçmenlere karşı flaş bombası kullanıyor
Ege ve Doğu Akdeniz'de son zamanlarda agresif ve provokatif tavırlarını artıran Yunanistan, bu kez göçmenler için harekete geçti. Yunan basını, Atina yönetiminin Dedeağaç ve Türkiye sınırı boyunca polis sayısını artırdığını, bölgeye flaş bombaları ve göz yaşartıcı gazların taşındığını yazdı.