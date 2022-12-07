Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı! Türkiye'nin savunma projeleri Atina'yı neden rahatsız ediyor?

Yunanistan Türkiye'nin milli savunma hamlelerini sürekli gündeminde tutuyor. Türkiye'nin ürettiği silahları sanki Yunanistan'a karşı kullanılacakmış gibi göstererek kendi halkı üzerinde de savaş paniği oluşturuyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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