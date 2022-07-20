20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği düzensiz göçmenler İHA ile tespit edildi
Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 adet can salına transfer edilen düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir.