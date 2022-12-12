12 Aralık 2022, Pazartesi
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Yunanistan'ın korkulu rüyası KIZILELMA ve TAYFUN! Atina'ya sert mesaj: ABD'nin etekleri altında! Bütün derinliklerini...
Başkan Erdoğan, Kızılelma için "Çok fazla sürmeyecek, 1 ay içinde uçurma durumu olabilir" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Tayfun Atina'yı vuracak diyorlar, rahat durmazsan vuracak tabii" dedi. Peki Kızılelma ne zaman uçacak? Kızılelma'nın özellikleri neler? Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı ne avantaj sağlayacak? Kızılelma harp stratejisini nasıl etkiler? Türkiye'nin savaş gücüne nasıl bir katkı sunacak? Başkan Erdoğan'ın Tayfun mesajı ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında kritik değerlendirmelerde bulundu.