Yunanistan’ın ihlal ve taciz raporu! Atina’dan 8 ayda 1123 ihlal ve taciz

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yüksek tutma gayretinde. Öyle ki geçen sene Türk hava sahası ve karasularına yönelik toplam 1.616 ihlal ve tacizde bulunan Yunanistan, sene başından bugüne kadar da 1.123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi. Yanıtı ise Türk jetleri tarafından anında aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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