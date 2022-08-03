Yunanistan'ın göçmen itmesi İHA'ya takıldı! Göçmenler lastik botla Türk kara sularına itildi

Ege Denizi yine göçmen dramına sahne oldu. İzmir'in Çeşme ilçesi batısında Yunanistan Sahil Güvenlik botları düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti. İtme anı Türk deniz kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenler sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

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