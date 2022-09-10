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Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında

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Giriş: 10.09.2022 15:59
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.
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