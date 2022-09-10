10 Eylül 2022, Cumartesi
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Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA kamerasında
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.