Yunanistan'dan yine provokasyon! Genelkurmay Başkanı gayri askeri statüdeki adaları ziyaret etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros tansiyonu yükseltecek bir adım geldi. Yunanlı komutan gayri askeri statüdeki adaları ziyaret etti ve askeri birlikleri denetledi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Gümülcine'den aktardı.

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