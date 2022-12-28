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Yunanistan'dan yine provokasyon! Genelkurmay Başkanı gayri askeri statüdeki adaları ziyaret etti

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 13:22
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros tansiyonu yükseltecek bir adım geldi. Yunanlı komutan gayri askeri statüdeki adaları ziyaret etti ve askeri birlikleri denetledi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Gümülcine'den aktardı.
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