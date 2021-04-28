Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

Doğu Akdeniz kışkırtmalarına devam eden Yunanistan, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ardından İsrail'le de anlaşmalarını büyütüyor. Yunan basını Türkiye'yi hedef alarak İsrail'den alınan füzelerin yerleştirileceği adaları açıkladı. Kışkırtma politikasına devam eden Yunan basını, "Türk denizaltıların kabusu yakında Ege'de" ifadeleriyle manşet yaptı.