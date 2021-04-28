28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım! Aldıkları füzeleri adalara koyacaklar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2021 16:39
Güncelleme:28.04.2021 16:41
Doğu Akdeniz kışkırtmalarına devam eden Yunanistan, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ardından İsrail'le de anlaşmalarını büyütüyor. Yunan basını Türkiye'yi hedef alarak İsrail'den alınan füzelerin yerleştirileceği adaları açıkladı. Kışkırtma politikasına devam eden Yunan basını, "Türk denizaltıların kabusu yakında Ege'de" ifadeleriyle manşet yaptı.
Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım!
Yunanistan'dan savaş çıkaracak adım!
HDP'li Gergerlioğlu hakkında flaş gelişme! İddianame hazırlandı
HDP'li Gergerlioğlu hakkında flaş gelişme! İddianame hazırlandı
İncirlik Üssü açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir
İncirlik Üssü açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir
İttifak ortakları kavgaya tutuştu
İttifak ortakları kavgaya tutuştu
Bakan Koca kritik tabloyu açıkladı!
Bakan Koca kritik tabloyu açıkladı!
FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe
FETÖ'nün askeri yapılanmasına darbe
İnşaat Laboratuvarı Binası Boğaziçi’nde yükseliyor
"İnşaat Laboratuvarı Binası" Boğaziçi’nde yükseliyor
Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar
Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar
İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler
İşte Ermeni iddialarını çürüten belgeler
Tam kapanma bugün mü başlıyor?
Tam kapanma bugün mü başlıyor?
Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
İzmir depremi soruşturması
İzmir depremi soruşturması
Daha Fazla Video Göster