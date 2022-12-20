Yunanistan'dan insanlık dışı zulüm! Göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında mahsur kalan ve işkenceye maruz bırakılan aralarında çocukların da bulunduğu bir grup düzensiz göçmen, Türk askerleri tarafından kurtarıldı. İlk olarak 4 Yunan askerinin kendilerini araçların yanına götürdüğünü ve daha sonra 5 askerin daha geldiğini belirten bir göçmen, "Bizi araçlara bindirip kampa götürdüler, orada 24 saat kaldık. Kampta sadece iç çamaşırı ile kaldık. Her şeyimizi çıkarttırdılar. Daha sonra bizi araçlara bindirerek Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirdiler. Botlara bindirdikten sonra silah göstererek bizi suyun ortasına bıraktılar. Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalıştık, çok zordu. Türk askeri bizi gördü, ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi" dedi.