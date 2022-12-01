01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan’dan Ege’de yeni provokasyon! Gayri askeri statüdeki adalarda tatbikat

Yunanistan’dan Ege’de yeni provokasyon! Gayri askeri statüdeki adalarda tatbikat

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2022 12:35
Ege ve Doğu Akdeniz'de her geçen gün tansiyonu yükselten Yunanistan gayri askeri statüdeki adalardan Rodos ve Meis arasında yeni bir tatbikata başlayacak. İsrail'in de destek vereceği tatbikat bölgesine Kıbrıs adasının güneyi de dahil edilecek. Tatbikat 10 Aralık'a kadar sürecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan’dan yeni provokasyon!
Yunanistan’dan yeni provokasyon!
Uluslararası Tütün Bağımlılığı kongresi!
Uluslararası Tütün Bağımlılığı kongresi!
1 milyonluk operasyon!
1 milyonluk operasyon!
Ölüm yolu tarih oluyor
Ölüm yolu tarih oluyor
Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Bakan Akar’dan kritik görüşme!
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
OECD Mesleki Eğitim Zirvesi!
OECD Mesleki Eğitim Zirvesi!
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul’a 2 bin 125 yeni taksi!
İstanbul’a 2 bin 125 yeni taksi!
Polisi gören FETÖ’cü balkondan atladı
Polisi gören FETÖ'cü balkondan atladı
Suriye sınırında hareketlilik var mı?
Suriye sınırında hareketlilik var mı?
İşte Türkiye’nin en hızlısı
İşte Türkiye'nin en hızlısı
Daha Fazla Video Göster