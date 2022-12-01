Yunanistan’dan Ege’de yeni provokasyon! Gayri askeri statüdeki adalarda tatbikat

Ege ve Doğu Akdeniz'de her geçen gün tansiyonu yükselten Yunanistan gayri askeri statüdeki adalardan Rodos ve Meis arasında yeni bir tatbikata başlayacak. İsrail'in de destek vereceği tatbikat bölgesine Kıbrıs adasının güneyi de dahil edilecek. Tatbikat 10 Aralık'a kadar sürecek.

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