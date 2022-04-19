19 Nisan 2022, Salı
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Yunanistan'dan Ege'de yeni kışkırtma! 12 Yunan savaş gemisi bölgeye mi konuşlandırılacak?
Ege Denizi'nde yaşanacak olası krizlere hazırlanmak isteyen Yunanistan'ın Ege Denizi'nde adeta 'yüzen duvar' inşa edeceği iddia edildi. Söz konusu plan hakkındaki iddialar 'Ta nea' gazetesinde yer aldı. Gazetede yer alan habere göre, Yunan ordusu, Ege'ye 12 savaş gemisi dizecek. Hava Kuvvetleri eski istihbarat başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.