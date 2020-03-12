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12.03.2020

Yunanistan'dan bir skandal daha! Gaz bombasının etkisini artırmak için...

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda rüzgarın yön değiştirmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte ettiği dev fanı çalıştırmaya başladı. Attıkları gazın kendilerine dönmemesi ve daha fazla sığınmacıya ulaşmasını amaçlayan Yunan güvenlik güçleri, bölgede kullandığı orantısız gücü her gün biraz daha artırıyor.

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