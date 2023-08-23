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Yunanistan'da yangınlar sürüyor! A Haber bölgede

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 12:15
Yaz başından bu yana ülkenin birçok bölgesinde çıkan yangınlarla mücadele eden Yunanistan yine alevlere teslim. Bu kez Dedeağaç bölgesinde çıkan yangınlar kontrol altına alınamazken, 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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