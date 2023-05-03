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Yunanistan’da KAAN paniği! Yerli hayalet uçak Atina’yı korkuttu

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 09:40
Beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın tanıtımı Yunanistan’da ciddi bir paniği de beraberinde getirdi. Yunanistan medyası savaş uçağımızı ve Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı.
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