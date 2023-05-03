Yunanistan’da KAAN paniği! Yerli hayalet uçak Atina’yı korkuttu

Beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın tanıtımı Yunanistan’da ciddi bir paniği de beraberinde getirdi. Yunanistan medyası savaş uçağımızı ve Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı.

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