Yunanistan'da FETÖ varlığı! Atina'nın siyasi piyonları

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası firar eden FETÖ'cülerin güvenli limanlarından biri de Yunanistan. Eli kanlı teröristleri Türkiye karşıtı siyasi oyunlarına piyon eden Atina yönetimi, onlarca FETÖ'cüye ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın neredeyse tamamına yayılan firari FETÖ'cüler ise Yunanistan'ı adeta fırlatma rampası olarak kullanıyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Gümülcine'den detayları aktardı.

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