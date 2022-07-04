04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Yunanistan'da Erdoğan hezimeti! Erdoğan'ın zaferi Yunanistan'ı erken seçime mi götürüyor?
Türkiye'nin diplomatik zafer kazandığı NATO Zirvesi'nin yankıları İsveç ve Finlandiya'nın yanı sıra Yunanistan'ı da salladı. Yunan basınında Erdoğan'ın hamleleri sebebiyle arka arkaya gelen bu başarısızlıkların Miçotakis yönetimini düşüreceği ve önümüzdeki aylarda bir erken seçimi tetikleyeceği konuşuluyor. Eylül'de sandıklar kurulursa şaşırtıcı olmaz. İlhan Tahsin komşudaki son durumu aktardı.