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Yunanistan'da bu görüntü konuşuluyor! Başkan Erdoğan'ın ziyareti Yunanistan'da nasıl yankılandı? Liderlerin beden dili ne anlatıyor?

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 22:16
Başkan Erdoğan’ın ziyaretiyle Yunanistan ile yeni bir sayfa açıldı. Ziyaret Yunanistan’da nasıl yankılandı? Başkan Erdoğan'ın ve Miçotakis'in beden dilleri ne anlatıyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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