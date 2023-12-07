07 Aralık 2023, Perşembe
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Yunanistan'da bu görüntü konuşuluyor! Başkan Erdoğan'ın ziyareti Yunanistan'da nasıl yankılandı? Liderlerin beden dili ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan’ın ziyaretiyle Yunanistan ile yeni bir sayfa açıldı. Ziyaret Yunanistan’da nasıl yankılandı? Başkan Erdoğan'ın ve Miçotakis'in beden dilleri ne anlatıyor? Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.