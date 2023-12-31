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Yunanistan'da ANKA-3 endişesi! Yunan medyası: Türkler ABD'nin havacılık endüstrisini yok edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 13:32
Türk Savunma Sanayii'ndeki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyasında son endişe kaynağı insansız hayalet uçak ANKA-3 oldu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.
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