23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Yunanistan'da alevler hız kesmiyor! A Haber'e sesimizi duyurun telefonu
Yaz başından bu yana ülkenin bir çok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan yine alevlere teslim oldu. Bu kez Dedeağaç bölgesinde çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı. Orada başlayan Rodop iline yani Gümülcine sınırlarına çok yaklaştı. Son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı. İlhan Tahsin kendisini arayan bir Türk vatandaşının yaşadıklarını anlattı.