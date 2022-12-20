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Yunanistan'a ait savaş uçaklarına Türk jetleri ile verilen yanıtın görüntüleri paylaşıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 09:49
Milli Savunma Bakanlığı, Türk F-16'larına atılan radar kilidi sonrası Yunan savaş uçaklarına verilen karşılığın görüntülerini paylaştı.
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