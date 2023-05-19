Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi! Dışişleri: Siyasilerin tarihi çarpıtması beyhude bir çaba

Yunanistan'da bazı siyasilerin Türkiye düşmanlığı ile ilgili açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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