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Yunanistan Türkiye sınırına 40 km'lik duvar ördü

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 10:38
Güncelleme:22.12.2022 10:38
Son dakika haberi... Atina, Türkiye - Yunanistan sınırına ördüğü çelik duvarı uzatıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
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