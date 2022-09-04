Yunanistan tarafından Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi

Yunanistan, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti. Yunanistan son olarak 1 Eylül'de Rodos güneyinde "NATO Deniz Muhafızı Harekatı" görevi icra eden deniz karakol uçağına tacizde bulundu. MSB kaynakları, geçen sene Türk hava sahası ve kara sularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunan Yunanistan'ın bu sene başından itibaren 1123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiğini açıkladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk jetlerine Yunan tacizini A Haber canlı yayınında değerlendirdi..