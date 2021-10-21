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Videolar Gündem Videoları Yunanistan sınırında vahşet! Sopa ve coplarla dövdüler, paralarını aldılar, yarı çıplak halde Türkiye'ye itildiler

Yunanistan sınırında vahşet! Sopa ve coplarla dövdüler, paralarını aldılar, yarı çıplak halde Türkiye'ye itildiler

DHA
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Giriş: 21.10.2021 17:19
Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas uyruklu 13 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalanınca olan oldu. Yunanistan askerleri, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti. Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı.
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