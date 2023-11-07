07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu! Firari FETÖ’cü cezaevine gönderildi

Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu! Firari FETÖ’cü cezaevine gönderildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2023 16:35
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terörist, Emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yine aynı bölgede kaçmaya çalışan bir FETÖ'cü gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu!
Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu!
CHP’de yeni dönem yarın başlıyor!
CHP'de yeni dönem yarın başlıyor!
İsrail’den zorunlu göç baskısı
İsrail’den "zorunlu göç" baskısı
MİT, PKK’lı terörist ’Tekoşin Cizre’yi öldürdü
MİT, PKK'lı terörist 'Tekoşin Cizre'yi öldürdü
AK Parti’de kritik MKYK
AK Parti'de kritik MKYK
İsrail’in 75 yıllık zulmü!
İsrail'in 75 yıllık zulmü!
Osmanlı arşivindeki Filistin gerçeği!
Osmanlı arşivindeki Filistin gerçeği!
Gazze’den Türkiye’ye vasiyet mesajı!
Gazze'den Türkiye'ye vasiyet mesajı!
İsrail geri çekildi! Karada neler oluyor?
İsrail geri çekildi! Karada neler oluyor?
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Gazze’de gün gün neler yaşandı?
Gazze’de gün gün neler yaşandı?
Propaganda görüntülerle kara saldırısı
Propaganda görüntülerle kara saldırısı
Daha Fazla Video Göster