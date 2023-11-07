Yunanistan sınırında FETÖ operasyonu! Firari FETÖ’cü cezaevine gönderildi

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terörist, Emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yine aynı bölgede kaçmaya çalışan bir FETÖ'cü gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

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