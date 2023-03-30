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Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos Türkiye'ye geliyor! İşte ziyaret tarihi

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 15:13
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un Bakan Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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