Yunanistan savaş mı çıkarmak istiyor? A Haber'de flaş açıklamalar

Ege'de Yunanistan ardı ardına provokasyon gerçekleştiriyor ve NATO buna karşı ses çıkarmıyor. Peki Ege'de bilimsel araştırma yapan gemimiz neden taciz edildi? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki çalışmalarından kimler rahatsız? NATO Yunan tacizine neden sessiz? İşte bu soruları A Haber'e konuk olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç yanıtladı.

Ege'de Yunanistan ardı ardına provokasyon gerçekleştiriyor ve NATO buna karşı ses çıkarmıyor. Peki Ege'de bilimsel araştırma yapan gemimiz neden taciz edildi? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki çalışmalarından kimler rahatsız? NATO Yunan tacizine neden sessiz? İşte bu soruları A Haber'e konuk olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç yanıtladı.