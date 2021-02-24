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Yunanistan savaş mı çıkarmak istiyor? A Haber'de flaş açıklamalar

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Giriş: 24.02.2021 12:30
Güncelleme:24.02.2021 12:37
Ege'de Yunanistan ardı ardına provokasyon gerçekleştiriyor ve NATO buna karşı ses çıkarmıyor. Peki Ege'de bilimsel araştırma yapan gemimiz neden taciz edildi? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki çalışmalarından kimler rahatsız? NATO Yunan tacizine neden sessiz? İşte bu soruları A Haber'e konuk olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç yanıtladı.

Ege'de Yunanistan ardı ardına provokasyon gerçekleştiriyor ve NATO buna karşı ses çıkarmıyor. Peki Ege'de bilimsel araştırma yapan gemimiz neden taciz edildi? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki çalışmalarından kimler rahatsız? NATO Yunan tacizine neden sessiz? İşte bu soruları A Haber'e konuk olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç yanıtladı.

Egede provokasyonlar yapan Yunanistan ne amaçlıyor? Dedeağaçta neler oluyor? Uzman isim A Haberde değerlendirdi EGE'DE PROVOKASYONLAR YAPAN YUNANİSTAN NE AMAÇLIYOR? DEDEAĞAÇ'TA NELER OLUYOR? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan provokatif eylemlerden kaçınmalıdır AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: YUNANİSTAN PROVOKATİF EYLEMLERDEN KAÇINMALIDIR
Yunanistan onay verdi! ABD Türkiye sınırı yakınına konuşlanıyor YUNANİSTAN ONAY VERDİ! ABD TÜRKİYE SINIRI YAKININA KONUŞLANIYOR
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