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Yunanistan provokasyonlarını neden artırdı?

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 16:38
Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Provokasyonlarını neden artırdı? Yunanistan kime güveniyor, arkasında kimler var? Yunanistan savaşı göze alır mı?Provokasyonlarla gerilimi artıran Yunanistan'ın hedefi ne? SETA Brüksel Koordinatörü Prof. Dr. Talha Köse, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Yunanistan provokasyonlarını neden artırdı?
Yunanistan provokasyonlarını neden artırdı?
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