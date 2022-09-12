12 Eylül 2022, Pazartesi
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Yunanistan provokasyonlarını neden artırdı?
Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Provokasyonlarını neden artırdı? Yunanistan kime güveniyor, arkasında kimler var? Yunanistan savaşı göze alır mı?Provokasyonlarla gerilimi artıran Yunanistan'ın hedefi ne? SETA Brüksel Koordinatörü Prof. Dr. Talha Köse, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.