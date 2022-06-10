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Yunanistan masaya oturacak mı? Adaların egemenliği tartışmaya açılır mı?

A Haber
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Giriş: 10.06.2022 12:50
Yunanistan bazı adalara hava üssü bazılarına deniz üssü inşa etti. Başkan Erdoğan'ın "şaka yapmıyoruz" çıkışı Yunanistan'da gündem oldu. Antlaşmaları ihlal eden Yunanistan’a nasıl cevap verilecek? Ege’deki adaların silahlandırması sorunu nasıl çözülecek? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "filmin sonu bellidir. Yunanistan bir kez daha atıp tuttuktan sonra masaya oturmak zorundadır." dedi.
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