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Yunanistan KIZILELMA'yı konuşuyor

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 12:35
Kızılelma'nın ilk uçuşu Yunan medyasında geniş yer buldu. İlk uçuşun başarıyla gerçekleştiğine dikkat çekildi. A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den ayrıntıları aktardı.
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