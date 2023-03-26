26 Mart 2023, Pazar
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Yunanistan Kemal Kılıçdaroğlu'na umut bağladı: Erdoğan kaybederse Türk savunma sanayii çökecek
Yunanistan'da yayın yapan Bluesky TV isimli kanalda Türkiye seçimlerine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunuldu. Yunan spiker Ioannis Theodoratos, 14 Mayıs'taki seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanması durumunda yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinin artacağını ifade ederken; Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ise bu hamlelerin sürmeyeceğini ve Yunanistan'ın ABD ve Fransa'dan savaş uçakları almasına gerek kalmayacağını söyledi.