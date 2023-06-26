Yunanistan ile yeni dönemde ilişkiler nasıl olacak?

Yunanistan'ında seçimlerin galibi belli oldu. Başbakan Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oyların yüzde 40'ını aldı. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı. Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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