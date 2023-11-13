Yunanistan ile kritik görüşme

Türkiye ve Yunanistan arasında Ankara'da önemli bir toplantı yapılıyor. Her iki ülkenin Savunma Bakanlıkları Heyetleri Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.