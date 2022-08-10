10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Yunanistan göçmenleri Türk kara sularına böyle itti! O anları İHA görüntüledi
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.