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Yunanistan göçmenleri Türk kara sularına böyle itti! O anları İHA görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.08.2022 13:09
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.
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