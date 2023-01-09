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Yunanistan göçmenlere karşı çelik çit örüyor! Türkiye sınırına 140 km çit

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 10:41
Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı zulmü sık sık ekranlara yansıyor. Atina yönetimi şimdi ise Meriç Nehri kıyısın çelik tel örüyor. Detayları Edirne'de bulunan A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
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