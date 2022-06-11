Yunanistan geriliminin perde arkasında ne var? Ege’deki adaları silahlandırma yetkisi var mı?

Yunanistan adaları silahlandırıyor, kaya parçalarında bile hak iddia ediyor. Yunanistan, namlusu Türkiye'ye dönük savunma araçlarıyla her gün Türkiye'nin sabrını sınıyor. Başkan Erdoğan uyardı, “aklını başına al” dedi ama bunu neden dedi? Geri planda neler yaşanıyor? Türkiye'nin bir sonraki adımı ne olabilir? Uzmanlar uyarıyor “Ya geri adım at ya da olacaklara hazır ol” diyor. Peki iş nereye varacak?

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