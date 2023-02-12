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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye geldi! Deprem bölgesini ziyaret edecek

DHA
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Giriş: 12.02.2023 11:36
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, deprem bölgesini ziyaret etmek ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.
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