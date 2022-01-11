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Yunanistan büyükelçisi göreve başlıyor! Başkan erdoğan’a güven mektubu sunacak

A Haber
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Giriş: 11.01.2022 15:26
Yunanistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Yunanistan büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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