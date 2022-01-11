11 Ocak 2022, Salı
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Yunanistan büyükelçisi göreve başlıyor! Başkan erdoğan’a güven mektubu sunacak
Yunanistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Yunanistan büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.