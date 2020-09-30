Yunanistan Atina’da FETÖ operasyonu! Cep telefonlarından çıkanlar Yunan polisini şaşırttı

Son dakika haberi… Yunanistan’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik bir operasyon düzenlendi. Meriç üzerinden Yunanistan’a geçen 5 FETÖ’cü yakalandı. A Haber muhabiri Manolis Kostidis, detayları canlı yayında anlattı.

Yunanistan'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik bir operasyon düzenlendi. Meriç üzerinden Yunanistan'a geçen 5 FETÖ'cü yakalandı. A Haber muhabiri Manolis Kostidis, detayları canlı yayında anlattı.

CEP TELEFONLARINDAN ÇIKANLAR...

Kostidis, operasyonların devam edebileceğini belirterek, "Gelen bilgilere göre 5 kişi tutuklandı. Romanya ve AB'ye ait sahte pasaportlar yakalandı. Yunan polisinin esas ilginç bulduğu ve şu an soruşturduğu cep telefonlarında 500 sahte kimlik ve pasaport fotoğrafı bulundu. Yunan polisine göre bu 5 FETÖ üyesi Türkiye'den kaçmaya çalışan FETÖ'cülerin kaçmasını sağlayan şebeke organizatörü ya da üyeleri. Soruşturmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.