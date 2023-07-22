Yunanistan 9 Türk okulunu kapatıyor! 13 yılda 100’den fazla Türk okulu kapatıldı

Batı Trakya'daki Türklere yönelik hukuksuz baskılarını her geçen gün artıran Yunanistan, tepki çeken bir karara daha imza attı. Atina yönetimi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede 9 Türk okulunu kapattığını duyurdu.

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