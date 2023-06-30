30 Haziran 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yunan vatandaştan Ayasofya Camii önünde büyük provokasyon! Emniyet harekete geçti! Bir daha Türkiye'ye giremeyecek
Ayasofya Camii önüne giderek Yunan bayrağı açarak Türk toplumunu provoke etmeye çalışan şahıs "Bir gün gerçek sahibine dönecek" ifadelerini kullanmasının ardından bir daha Türkiye'ye giremeyecek. Emniyet çekilen video ve fotoğraflardaki şahsın pasaportunu tespit ederek "tahdit" koydu. İşte detaylar...