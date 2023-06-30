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Yunan vatandaştan Ayasofya Camii önünde büyük provokasyon! Emniyet harekete geçti! Bir daha Türkiye'ye giremeyecek

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Giriş: 30.06.2023 18:19
Ayasofya Camii önüne giderek Yunan bayrağı açarak Türk toplumunu provoke etmeye çalışan şahıs "Bir gün gerçek sahibine dönecek" ifadelerini kullanmasının ardından bir daha Türkiye'ye giremeyecek. Emniyet çekilen video ve fotoğraflardaki şahsın pasaportunu tespit ederek "tahdit" koydu. İşte detaylar...
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